В Польше призвали срочно ввести санкции в отношении одного вида товаров из России

В ЕП призвали срочно ввести санкции против удобрений из России

Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Марта Вцисло призвала срочно ввести санкции против удобрений, импортируемых из России. О необходимости новых рестрикций в отношении этого вида товаров евродепутат заявила в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

В своем обращении, озаглавленном «Срочный призыв к введению санкций в связи с увеличением импорта удобрений из России и Белоруссии», Вцило пишет, что после введения санкций ЕС в отношении российского газа и нефти импорт удобрений из России и Белоруссии резко возрос.

«В первой половине 2024 года в ЕС было экспортировано почти три миллиона тонн азотных удобрений из этих стран, что на 65 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время 30 процентов импорта карбамидных удобрений в ЕС приходится на Россию, при этом Белоруссия занимает второе место по объему поставок. Ожидается, что в ближайшие два года объем рынка удобрений, на котором доминирует Россия, вырастет почти на 50 процентов», — пишет она.

В то время как Европа диверсифицирует импорт удобрений из разных регионов мира, для ЕС не менее важно ввести санкции в отношении российских и белорусских удобрений. Без решительных действий Европа снова рискует оказаться в структурной зависимости Марта Вцисло член ЕП от Польши

В связи с этим она спрашивает у ЕК о причинах того, почему ранее не были введены более высокие тарифы на удобрения российского и белорусского происхождения. Кроме того, Вцисло интересуется, какие меры ЕК может предположить для ограничения этого импорта.

Ранее член ЕП от Польши Аркадиуш Мулярчик также призвал ввести пошлины на удобрения из России и Белоруссии. По его мнению, тот факт, что Россия и Украина «извлекают выгоду за счет бизнеса из стран ЕС», включая Польшу, является «неприемлемым».

«Страны ЕС, включая Польшу, наводнены дешевыми импортными удобрениями из России и Белоруссии, производимыми с использованием дешевого российского газа, с которыми польские и другие производители удобрений в ЕС не в состоянии конкурировать. Остановка производства удобрений привела к отсутствию спроса на серу со стороны компаний, добывающих серу. В результате польские предприятия (...) вынуждены сокращать свою рабочую силу путем коллективных увольнений», — пишет Мулярчик.