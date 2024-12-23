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02:01, 23 декабря 2024Забота о себе

Названа безопасная для здоровья суточная норма икры

Эндокринолог Дарья Пронина назвала суточной нормой икры четыре чайные ложки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Икра — традиционная составляющая новогоднего стола, однако злоупотреблять ею все же не стоит, заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала о полезных свойствах этого продукта и назвала безопасную суточную норму его потребления.

«Икра рыб содержит большое количество микроэлементов, среди которых калий, цинк, железо, медь, кальций, фосфор, натрий. Они положительно влияют на иммунитет, а также способствуют укреплению ногтей, волос и костей. В икре лососевых есть и витамины A, D, В, фолиевая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты. Витамин А, например, необходим для поддержания здоровья кожи и зубов, а витамин Е замедляет процессы старения и улучшает состояние слизистых», — рассказала врач.

При этом чрезмерное употребление икры, по словам эксперта, может иметь негативные последствия. В этом продукте много соли, которая способствует повышению артериального давления, появлению отеков. Не стоит забывать, добавила врач, что в составе икры есть и белки-аллергены — соответственно, ее не стоит употреблять людям с аллергией на рыбу.

Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 граммов или четыре чайные ложки. Ее можно сочетать с легкими и нежирными продуктами, среди которых зеленый салат, свежий лук, лимон. Они обогащают её вкус и помогают лучше усваивать питательные вещества

врач-эндокринологДарья Пронина

Для сохранения свежести и питательных веществ икры ее следует хранить в герметичной упаковке в холодильнике при температуре не выше четырех градусов тепла, напомнила врач. Также, по ее словам, этот продукт быстро портится, поэтому его рекомендуется употребить в течение нескольких дней после покупки, чтобы избежать пищевого отравления.

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