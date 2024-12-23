Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

ВЦИОМ: окончание СВО стало наиболее загадываемым желанием россиян на Новый год

Самым популярным новогодним желанием россиян стало завершение специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Окончания СВО и победы России хотят 37 процентов опрошенных. Отмечается, что это желание объединяет жителей страны вне зависимости от пола и возраста.

Второе место с 12 процентами поделили пожелания здоровья и материальных благ. Еще 7 процентов респондентов попросили снижения ключевой ставки, отмечает ВЦИОМ.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил мнение россиян о президенте страны Владимире Путине. Так, 81 процент опрошенных положительно оценили работу главы государства, о доверии ему заявили 80 процентов.