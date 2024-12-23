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11:16, 23 декабря 2024Россия

Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

ВЦИОМ: окончание СВО стало наиболее загадываемым желанием россиян на Новый год
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самым популярным новогодним желанием россиян стало завершение специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Окончания СВО и победы России хотят 37 процентов опрошенных. Отмечается, что это желание объединяет жителей страны вне зависимости от пола и возраста.

Второе место с 12 процентами поделили пожелания здоровья и материальных благ. Еще 7 процентов респондентов попросили снижения ключевой ставки, отмечает ВЦИОМ.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил мнение россиян о президенте страны Владимире Путине. Так, 81 процент опрошенных положительно оценили работу главы государства, о доверии ему заявили 80 процентов.

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