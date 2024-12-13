Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценил работу Путина на посту

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Семь процентов опрошенных отрицательно высказались о работе главы государства, еще 11 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 80 процентов респондентов заявили, что доверяют президенту; 10 процентов участников опроса сообщили о недоверии Путину, еще 10 процентов не определились.

В ФОМ уточнили, что опрос проводился с 6 по 8 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Согласно данным ФОМ, опубликованным неделей ранее, уровень доверия Путину составлял 82 процента. Такое же число россиян положительно оценило его работу на посту президента.

В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал высокий рейтинг Путина среди россиян с его тяжелой ежедневной работой.