Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 13 декабря 2024Россия

Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценил работу Путина на посту
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Семь процентов опрошенных отрицательно высказались о работе главы государства, еще 11 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 80 процентов респондентов заявили, что доверяют президенту; 10 процентов участников опроса сообщили о недоверии Путину, еще 10 процентов не определились.

В ФОМ уточнили, что опрос проводился с 6 по 8 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Согласно данным ФОМ, опубликованным неделей ранее, уровень доверия Путину составлял 82 процента. Такое же число россиян положительно оценило его работу на посту президента.

В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал высокий рейтинг Путина среди россиян с его тяжелой ежедневной работой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России распространяется новая схема мошенничества с банковскими картами. Что известно и как себя обезопасить?

      Работодатели нашли новые способы удержать сотрудников

      В ЕС выразили готовность создать армию дронов

      Силовики задержали подозреваемого в совершенной 32 года назад расправе над женщиной

      Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии возмутились решением о допуске россиян к ЧМ

      Участник популярного шоу на Первом канале рассказал о конфликтах на проекте

      В российском регионе арестовали группу обналичивших миллиарды рублей теневых банкиров

      В Киевской области прогремели взрывы

      Подполье сообщило об ударе по войсковой части ВСУ под Николаевом

      Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше