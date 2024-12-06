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10:52, 6 декабря 2024Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 82 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе главы государства высказались восемь процентов респондентов, еще 10 затруднились ответить. Кроме того, 82 процента опрошенных заявили, что доверяют Путину. О недоверии к президенту сообщили 10 процентов, еще восемь не смогли определиться с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 29 ноября по 1 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее, согласно данным ФОМ, уровень доверия Путину также составлял 82 процента. Такое же число россиян положительно оценило его работу на посту главы государства.

В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий рейтинг президента среди граждан страны тяжелой ежедневной работой. Объяснять контраст уровня доверия российскому лидеру с низкими рейтингами западных политиков представитель Кремля не стал.

ЖЗЛ
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