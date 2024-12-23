Названы наиболее часто посещаемые россиянами в 2024 году страны

АТОР: Турция и Китай вошли в число наиболее часто посещаемых россиянами стран

Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты вошли в число наиболее часто посещаемых россиянами в 2024 году стран. Полный список самых популярных у соотечественников зарубежных направлений назвали в Ассоциации туроператоров Росиии (АТОР).

Уточняется, что в двадцатке ключевых направлений для российского туризма в 2024 году оказались также Таиланд, Абхазия, Египет, Вьетнам, Мальдивы, Сербия, Куба, Шри-Ланка, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Индия, Катар, Япония, Сейшелы, Маврикий и Венесуэла.

По предварительной оценке аналитиков АТОР, общий выездной турпоток в эти зарубежные страны по итогам 2024 года составит 17,3 миллиона поездок. Отмечается, что это на 17,2 процента больше, чем в 2023 году.

Согласно прогнозам АТОР, исторические рекорды по популярности у россиян в 2024 году поставят ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, Индонезия, Малайзия, Катар и Маврикий. Самым массовым направлением и безусловным лидером рынка выездного туризма в России осталась Турция.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что Турция стала самой популярной у российских туристов страной по итогам 2024 года. За 12 месяцев ее курорты посетили 6,7 миллиона соотечественников.

