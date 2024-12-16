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19:03, 16 декабря 2024Путешествия

Названа самая популярная у российских туристов страна

Вице-президент РСТ Горин: Турцию посетили 6,7 млн россиян в 2024 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Турция названа самой популярной у российских туристов страной по итогам 2024 года — за 12 месяцев ее курорты посетили 6,7 миллиона соотечественников. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в беседе с aif.ru.

Так, отметка приблизилась к допандемийному уровню, когда за 2019 год в Турции отдохнули 6,9 миллиона соотечественников. По словам Горина, число поездок в курортную страну превышает 50 процентов от всего выездного организованного турпотока.

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Кроме того, Турция востребована среди тех, кто летает с пересадкой в страны, с которыми у России нет международного авиасообщения. Проездом в государстве побывали не менее двух миллионов россиян за год.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Уточнялось, что именно эти два направления наиболее востребованы у путешественников.

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