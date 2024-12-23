Названы выигравшие от санкций против России страны

Эксперт Бобровский перечислил страны, наиболее выигравшие от санкций против РФ

Армения, Грузия и Казахстан выиграли от санкций против России, а наибольший эффект получили Киргизия и Узбекистан. Об этом заявил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский в беседе с ТАСС.

Уточняется, что в Армению, Грузию и Казахстан релоцировалось достаточно много россиян после начала специальной военной операции (СВО). Специалист подчеркнул, что «эффект от их переезда оказался в некоторой степени краткосрочным», так как многие из них вернулись.

Также Бобровский отметил, что Киргизия и Узбекистан, в свою очередь, стали своеобразными перевалочными пунктами для параллельного импорта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России нужно как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть.