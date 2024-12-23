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12:49, 23 декабря 2024Силовые структуры

Неизвестные подожгли дорогие иномарки на охраняемой парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут пироманов за поджог дорогих иномарок на охраняемой парковке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники силовых структур ищут пироманов, которые подожгли две дорогие машины на охраняемой парковке в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.

По данным издания, все произошло на улице Волгоградской. Неизвестные подожгли две иномарки — мужа и жены, а уже от них «прилетело» еще в три машины.

Всего пострадали пять автомобилей — два Range Rover, Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi Lancer. Владельцы транспортных средств уже обратились вы полицию.

Уточняется, в момент поджога на парковке находился охранник — он спал. На записи с камер видеонаблюдения злоумышленники также отсутствуют, так как сам момент преступления не попал на камеры.

Ранее силовики начали розыск трех неизвестных, которые подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области.

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