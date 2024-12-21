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18:27, 21 декабря 2024Силовые структуры

Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в российском регионе

Полиция ищет 3 неизвестных, поджегших снегоуборочную машину на окраине Тобольска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сотрудники полиции разыскивают троих неизвестных, которые подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поджог произошел на окраине Тобольска около 18:00 по местному времени. Предварительно, один из злоумышленников был несовершеннолетним.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее во Всеволожске 31-летний мужчина поджег местное отделение почты. Злоумышленника задержал очевидец и передал его правоохранительным органам.

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