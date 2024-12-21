Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в российском регионе

Сотрудники полиции разыскивают троих неизвестных, которые подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в Тюменской области. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, поджог произошел на окраине Тобольска около 18:00 по местному времени. Предварительно, один из злоумышленников был несовершеннолетним.
Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее во Всеволожске 31-летний мужчина поджег местное отделение почты. Злоумышленника задержал очевидец и передал его правоохранительным органам.