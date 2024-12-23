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14:01, 23 декабря 2024Силовые структуры

В отношении трех российских школьников возбудили дело за поджог снегоуборочной машины

СК возбудил дело против школьников за поджог снегоуборочной машины в Тобольске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в российском регионе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против трех школьников, которые подожгли снегоуборочную железнодорожную машину на окраине Тобольска в Тюменской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленниками оказались трое учеников местной школы — двое девятиклассников и один пятиклассник. В отношении них уже возбуждено дело о теракте.

На данный момент старшие подростки находятся в ИВС, а их младший подельник — в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Тюмени. Он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

По версии следствия, поджог снегоуборочной техники произошел в субботу, 21 декабря, около 18:00 по местному времени. Ту машину, которую не удалось поджечь, злоумышленники облили белой краской.

Предварительно, подростки совершили поджог по заданию неизвестного в мессенджере. Он обещал заплатить им за совершенное преступление.

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