Нутрициолог предупредила об опасности тренда на шоколад с мясом

Нутрициолог Франц: шоколад с мясом может вызвать тяжесть и тошноту

Нутрициолог Кристина Франц рассказала об опасности нового тренда на шоколад с мясом и рыбой. О последствиях употребления сладостей, которые производят в Сибири и на Камчатке, она предупредила в беседе с «Shot Проверка».

По данным издания, в России начали продавать шоколад с настоящей икрой, лососем, крабом, мясом оленя и имитированной икрой. Однако, по словам нутрициолога, с точки зрения здорового питания сочетание сахара с белком — одно из самых неудачных.

Франц рассказала, что такая сладость может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта: тяжесть, тошноту, вздутие. При этом, добавила она, в такой шоколад добавляют не самые полезные белковые компоненты — копченые, вяленые и соленые, что повышает содержание в продукте жиров и увеличивает возможный негативный эффект на организм. Тягу к странным вкусовым предпочтениям врач объяснила тем, что соль усиливает сладкий вкус и «раскрывает» рецепторы, стимулируя пойти на пищевой эксперимент.

Ранее выяснилось, что популярный в соцсетях дубайский шоколад оказался опасным для здоровья. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.