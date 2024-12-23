Обломки БПЛА нашли в граничащем с Подмосковьем регионе

На окраине города Людиново граничащей с Подмосковьем Калужской областью нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил калужский губернатор Владислав Шапша в Telegram.
Как сообщил глава региона, на место обнаружения выехала оперативная группа.
«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными», — обратился к жителям Калужской области чиновник.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область, в результате пострадал житель поселка Красный Бор Климовского района.