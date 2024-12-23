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18:15, 23 декабря 2024Ценности

Одна деталь во внешнем виде 68-летнего Тома Хэнкса смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Том Хэнкс

Том Хэнкс. Кадр: NBC

Одна деталь во внешнем виде американского актера Тома Хэнкса на шоу SNL смутила фанатов. На комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

68-летний Хэнкс появился в студии в махровом халате синего цвета. Поклонники обратили внимание на трясущиеся руки телезвезды и принялись обсуждать состояние его здоровья в соцсетях. «Руки Тома сильно дрожат — это пугает», «Мне так его жаль!», «Кажется, у Хэнкса проблемы со здоровьем», — высказывались многочисленные комментаторы.

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Сам актер никак не комментировал слухи о проблемах со здоровьем.

Ранее в декабре внешность 50-летней Кейт Мосс на фото папарацци напугала фанатов.

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