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13:53, 17 декабря 2024Ценности

Внешность 50-летней Кейт Мосс на фото папарацци напугала фанатов

Мария Винар
Кейт Мосс

Кейт Мосс. Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Британская супермодель Кейт Мосс попала в объектив папарацци во время обеда в Лондоне и напугала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

50-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в черных классических брюках, кофте с V-образным декольте, плаще и кожаных сапогах. Ее образ дополнили шарф с цветочным принтом и небольшая сумка. При этом она решила отказаться от макияжа и уложила волосы в легкие локоны.

Читатели портала обратили внимание на внешность знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Вот что происходит, когда человек с естественной красотой делает инъекции ботокса», «Выглядит совершенно другим человеком — и это не в хорошем смысле», «Вы уверены, что это Кейт Мосс? Похоже на женщину с рынка», «Это позор», «Я ее совсем не узнала!», «Что случилось с ее лицом?» — высказывались они.

Ранее журналисты раскрыли неожиданную причину расставания Кейт Мосс с англо-немецким фотографом-аристократом Николаем фон Бисмарком после девяти лет отношений.

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