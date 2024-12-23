Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

Ученый Попов: найденная в Якутии туша мамонтенка — единственная и неповторимая

Найденная в Якутии туша мамонтенка, пролежавшая в заморозке около 50 тысяч лет, может принести ценную информацию. О ее уникальности рассказал палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов, его слова приводит «RT на русском».

Возраст мамонтенка оценивается в один год. По словам ученого, у туши можно рассмотреть шерсть, лапы и хобот. Подобная находка, подчеркнул Попов, является единственной и неповторимой, так как может принести какую-либо ценную информацию.

«На данный момент это седьмой хорошо сохранившийся мамонт. Теперь это будет уже шестой найденный на территории России и седьмой найденный во всем мире мамонт», — пояснил палеонтолог.

Ранее стало известно, что пролежавшую около 50 тысяч лет тушу мамонтенка презентовали в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Заведующий лабораторией Музея Мамонта Максим Чепрасов заявил, что сохранность туши мамонта — одна из лучших когда-либо найденных в мире.