69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:28, 23 декабря 202469-я параллель

Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

Ученый Попов: найденная в Якутии туша мамонтенка — единственная и неповторимая
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мичил Яковлев / пресс-служба СВФУ

Найденная в Якутии туша мамонтенка, пролежавшая в заморозке около 50 тысяч лет, может принести ценную информацию. О ее уникальности рассказал палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов, его слова приводит «RT на русском».

Возраст мамонтенка оценивается в один год. По словам ученого, у туши можно рассмотреть шерсть, лапы и хобот. Подобная находка, подчеркнул Попов, является единственной и неповторимой, так как может принести какую-либо ценную информацию.

«На данный момент это седьмой хорошо сохранившийся мамонт. Теперь это будет уже шестой найденный на территории России и седьмой найденный во всем мире мамонт», — пояснил палеонтолог.

Ранее стало известно, что пролежавшую около 50 тысяч лет тушу мамонтенка презентовали в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Заведующий лабораторией Музея Мамонта Максим Чепрасов заявил, что сохранность туши мамонта — одна из лучших когда-либо найденных в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

      Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше