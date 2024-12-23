AP: Папа Римский призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны

Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Пусть замолчат орудия и пусть зазвучат рождественские гимны! Давайте молиться о том, чтобы на Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны, на Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире» — сказал Франциск.

Понтифик осудил происходящее на «истерзанной Украине», где в результате конфликта повреждаются школы, больницы и церкви. Он также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте много жестокости, в частности по отношению к детям.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что слова Папы Римского о жестокости войны в Газе «оторваны от правды». В израильском МИД подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не Тель-Авив.