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08:22, 23 декабря 2024Мир

Папа Римский призвал к рождественскому перемирию

AP: Папа Римский призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Пусть замолчат орудия и пусть зазвучат рождественские гимны! Давайте молиться о том, чтобы на Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны, на Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире» — сказал Франциск.

Понтифик осудил происходящее на «истерзанной Украине», где в результате конфликта повреждаются школы, больницы и церкви. Он также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте много жестокости, в частности по отношению к детям.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что слова Папы Римского о жестокости войны в Газе «оторваны от правды». В израильском МИД подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не Тель-Авив.

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