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06:04, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень нашел в кармане куртки из Восточной Европы странную записку на неизвестном языке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @translator / Reddit

Пользователь Reddit с ником An-com-42 обнаружил в кармане своей одежды странную записку. Он обратился к другим посетителям площадки, чтобы они помогли ему разобраться со странными надписями.

«Может ли кто-нибудь помочь мне перевести эти надписи? Я обнаружил это в кармане куртки, которую я купил в Восточной Европе» — спросил парень в посте, в котором он опубликовал снимок измятого листка бумаги с английскими и похожими на арабские символами.

Другие пользователи объяснили An-com-42, что перед ним — своеобразный сертификат качества на одежду, выпущенную на пакистанской фабрике в Лахоре, а арабская вязь представляет собой язык урду, являющийся одним из двух официальных языков в Пакистане и одним из 22 официальных — в Индии.

Сами надписи свидетельствуют о том, что куртка прошла инспекцию на фабрике. Они указывают на модель и размер одежды. Кроме того, на листке есть подпись контролера. Однако часть полей осталась пустыми. В частности, не указаны имена закройщика и швеи, тип пуговиц и наличие подклада.

Другой пользователь Reddit нашел записку в книге британского писателя Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Публикация вызвала обсуждения в сети: многие комментаторы сообщили, что послание от неизвестного заставило их расплакаться.

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