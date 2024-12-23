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17:03, 23 декабря 2024Путешествия

Пассажирка попала в реанимацию во время перелета в российский город

Летевший из Москвы самолет совершил вынужденную посадку из-за больной пассажирки
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку из-за пассажирки, почувствовавшей недомогание во время перелета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел 22 декабря с лайнером, летевшим из Москвы во Владикавказ. На борту находилось 223 пассажира.

Командир воздушного судна доложил о болезни 70-летней пассажирки, которая села на борт после операции, объявил сигнал срочности и решил посадить воздушное судно на незапланированном аэродроме в Волгограде. После приземления женщина попала в реанимацию — скорая помощь отвезла ее в городскую больницу в сопровождении сына.

В начале декабря во время полета в Китае пожилой женщине стало плохо, и ей начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После приземления пассажирку встретили сотрудники скорой помощи, но спасти ее не удалось.

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