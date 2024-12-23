Перевод одного русского слова смутил англоязычных пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Ienjoylanguages опубликовал изображение, на котором перечисляются слова, образованные от русского «лететь». Перевод одного из них смутил посетителей топика.

Все слова на картинке снабжены переводом на английский язык. На ней упоминаются сам глагол «лететь» («to fly»), а также однокоренные с ним «взлететь» («to take off»), «пролететь» («to fly by») и «залететь». В последнем случае авторы изображения использовали для перевода не классическое значение («залететь куда-либо»), а сленговое — «забеременеть» («to get pregnant»). Это озадачило автора поста, который не понял взаимосвязи этого слова с другими глаголами.

«Может ли кто-то объяснить связь между русскими словами "лететь" и "залететь"?» — спросил Ienjoylanguages.

В комментариях ему объяснили, что это действительно сленг, рассказав заодно о существовании в русском языке таких выражений, как «брак по залету», «слететь с катушек» и «пролететь мимо чего-либо». Кроме того, пользователи указали на отсутствие связи глагола «лететь» с двумя другими словами на картинке — «заплетать» и «заплетаться».

Другая пользовательница Reddit выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде. Молодой человек порадовался за нее и стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги, но перечислял не то, что победительница хотела бы услышать.