Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:03, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Перевод одного русского слова смутил англоязычных пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Ienjoylanguages опубликовал изображение, на котором перечисляются слова, образованные от русского «лететь». Перевод одного из них смутил посетителей топика.

Все слова на картинке снабжены переводом на английский язык. На ней упоминаются сам глагол «лететь» («to fly»), а также однокоренные с ним «взлететь» («to take off»), «пролететь» («to fly by») и «залететь». В последнем случае авторы изображения использовали для перевода не классическое значение («залететь куда-либо»), а сленговое — «забеременеть» («to get pregnant»). Это озадачило автора поста, который не понял взаимосвязи этого слова с другими глаголами.

«Может ли кто-то объяснить связь между русскими словами "лететь" и "залететь"?» — спросил Ienjoylanguages.

В комментариях ему объяснили, что это действительно сленг, рассказав заодно о существовании в русском языке таких выражений, как «брак по залету», «слететь с катушек» и «пролететь мимо чего-либо». Кроме того, пользователи указали на отсутствие связи глагола «лететь» с двумя другими словами на картинке — «заплетать» и «заплетаться».

Другая пользовательница Reddit выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде. Молодой человек порадовался за нее и стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги, но перечислял не то, что победительница хотела бы услышать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о «воздушных хулиганах» среди летчиков НАТО. Чем они занимаются?

      17-летний россиянин устроился на подработку и облил себя кислотой

      В России нашли пролежавшую под землей 500 веков уникальную тушу мамонтенка

      Боец Армии России объяснил неэффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

      Появились подробности о состоянии выживших при крушении Ан-2 на Камчатке

      Назван ключевой для Евросоюза товар российского экспорта

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      Паре за 70 лет подсказали способ впервые устроить секс втроем

      Авербух назвал лучший город мира

      Рогов назвал самоубийством новые атаки ВСУ в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше