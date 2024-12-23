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16:20, 23 декабря 2024Ценности

Пивные ванны стали популярны у женщин

NYP: пивные ванны стали популярной бьюти-процедурой у женщин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Deng Yaomin / XinHua / Globallookpress.com

Пивные ванны стали популярной бьюти-процедурой у женщин. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По информации издания, за последние годы в США появилось множество салонов с подобной процедурой. Отмечается, что пивные ванны улучшают качество кожи, помогают бороться с акне, а также способствуют ускоренному росту волос из-за витаминов, минералов и антиоксидантов в составе алкогольного напитка.

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Дерматолог Джошуа Зейхнер из Нью-Йорка подтвердил полезные свойства пива для внешности. «Хмель богат антиоксидантами, которые снимают воспаление, а пивные дрожжи содержат большое количество витаминов группы В, которые обладают успокаивающим и осветляющим воздействием на кожу», — отметил он.

Однако, по словам врача, на данный момент существует слишком мало исследований на эту тему, чтобы однозначно утверждать о пользе пива для кожи и организма в целом. «Но вред они вряд ли нанесут. Важно знать меру», — подытожил доктор.

Ранее в декабре сообщалось, что среди москвичей резко вырос спрос на шрамирование.

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