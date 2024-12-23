Побывавшая на тысяче свиданий женщина рассказала о самых странных из них

Актриса Сьюзан Мутеси рассказала о чуть не захлебнувшемся в пруду ухажере

Угандийско-австралийская актриса Сьюзан Мутеси рассказала, что ходит на свидания каждую неделю и уже побывала на приблизительно тысяче встреч. Об этом пишет New York Post со ссылкой на PA Real Life.

38-летняя женщина призналась, что ее мечта — найти мужа, как в сказке. Для этого большую часть свободного времени она проводит в приложениях для знакомств. Свидания она называет «работой на полную ставку». При этом Мутеси отметила, что часто встречается с мужчинами, чтобы поужинать с ними и не готовить дома, и нередко знакомится со странными персонажами.

Мутеси рассказала, что однажды была с ухажером на пикнике в Гайд-парке. Вдруг на их еду позарились утки. Мужчина решил отогнать их и случайно упал в пруд. Сначала, по словам актрисы, она просто смеялась, но потом поняла, что мужчина не может выбраться из воды. Ей пришлось нырнуть, чтобы спасти мужчину, который чуть не захлебнулся. Этот заплыв испортил дизайнерское платье Мутеси.

На другом свидании мужчина захотел приготовить Мутеси ужин и поджег сковородку. Еще один ухажер привел на встречу с актрисой другую женщину и пытался уговорить ее на секс втроем.

Несмотря на все эти неудачи, Мутеси не собирается прекращать поиски любви. Она рассказала, что для экономии времени придумала универсальное письмо для всех мужчин, свидания с которыми ей не понравились. Оно звучит так: «Привет, большое спасибо за отлично проведенное время, я просто хочу сообщить тебе, что ничего не вышло, но было приятно познакомиться с тобой».

Ранее психолог рассказала, что на первом свидании не стоит обсуждать бывших партнеров, заработок и религиозные воззрения. В список стоп-вопросов психолога вошли «Сколько ты зарабатываешь?», «Сколько у тебя было партнеров?» и «Веришь ли ты в Бога?».

