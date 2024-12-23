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11:12, 23 декабря 2024Бывший СССР

Польский «Украинский легион» не будет воевать как одно подразделение

Боднар: «Украинский легион» в Польше распределят по разным соединениям ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Украинский легион», формирующийся в Польше, распределят по разным соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, передает ТАСС.

По его словам, записавшиеся в «легион» распределяются в разные воинские части. При этом базовая военная подготовка проходит в Польше.

Распределение, по словам посла, проходит в зависимости от специализации бойцов. «Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — подытожил он.

«Украинский легион» — военное формирование из числа граждан Украины, проживающих в Польше. 8 июля о его создании было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в столицу Польши Варшаву.

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