Польский «Украинский легион» не будет воевать как одно подразделение

Боднар: «Украинский легион» в Польше распределят по разным соединениям ВСУ

«Украинский легион», формирующийся в Польше, распределят по разным соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, передает ТАСС.

По его словам, записавшиеся в «легион» распределяются в разные воинские части. При этом базовая военная подготовка проходит в Польше.

Распределение, по словам посла, проходит в зависимости от специализации бойцов. «Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — подытожил он.

«Украинский легион» — военное формирование из числа граждан Украины, проживающих в Польше. 8 июля о его создании было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в столицу Польши Варшаву.