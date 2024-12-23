Премьер Гренландии ответил на намеки Трампа о покупке острова

Продажа Гренландии Соединенным Штатам недопустима, заявил спикер гренландского Национального совета Муте Эгеде. Открытое письмо политика, написанное по запросу агентства Ritzau, приводит газета Dagbladet Borsen.
«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — подчеркнул гренландский премьер, комментируя слова избранного американского президента Дональда Трампа об абсолютной необходимости Штатов контролировать находящийся под автономией Дании остров в Арктике.
Ранее депутаты парламента Гренландии сочли возмутительным заявление Трампа о необходимости для Вашингтона «владеть» островом.