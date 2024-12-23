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17:20, 23 декабря 2024Мир

Премьер Гренландии ответил на намеки Трампа о покупке острова

Премьер-министр Гренландии Эгеде ответил Трампу, что остров не продается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Муте Эгеде

Муте Эгеде. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Продажа Гренландии Соединенным Штатам недопустима, заявил спикер гренландского Национального совета Муте Эгеде. Открытое письмо политика, написанное по запросу агентства Ritzau, приводит газета Dagbladet Borsen.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — подчеркнул гренландский премьер, комментируя слова избранного американского президента Дональда Трампа об абсолютной необходимости Штатов контролировать находящийся под автономией Дании остров в Арктике.

Ранее депутаты парламента Гренландии сочли возмутительным заявление Трампа о необходимости для Вашингтона «владеть» островом.

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