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14:49, 23 декабря 2024Мир

В Гренландии возмутились словам Трампа о владении островом

В парламенте Гренландии сочли возмутительными слова Трампа о владении островом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

В парламенте Гренландии сочли возмутительными слова избранного президента США Дональда Трампа о важности контроля над островом и владении им. Об этом сообщает агентство Ritzau, передает ТАСС.

«Гренландия все еще не продается. Я думаю, что слова "владение" и "контроль" будущего президента США, который определяет внешнюю и политику безопасности всего западного мира, являются достаточно четким сигналом о том, что они хотят купить Гренландию», — сказала изданию депутат парламента от партии «Народное сообщество» Аайя Шемниц.

Парламентарий подчеркнула, что сама выступает за расширение сотрудничества со Штатами, примером чего стало недавнее открытие американского консульства в Гренландии. Однако, добавила депутат, большинство островитян не желают входить в состав США.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск призвал политиков помочь Трампу включить Гренландию в Соединенные Штаты.

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