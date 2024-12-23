Маск призвал помочь Трампу заполучить Гренландию

Маск призвал экс-посла Хауэри помочь заполучить Гренландию

Экс-посол США в Швеции и кандидат на должность дипломатического представителя в Дании Кен Хауэри должен помочь избранному президенту США Дональду Трампу заполучить Гренландию. Об этом написал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, пишет газета The Copenhagen Post.

«Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию!» — отреагировал Маск на слова благодарности дипломата Трампу за его планы назначить послом в Дании.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Трамп открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании. Подобную идею американский лидер обсуждал еще во время своего первого президентского срока, однако официальные представители королевства отвергли идею.