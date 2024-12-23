Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала

Мулино: суверенитет и независимость Панамы не подлежат обсуждению

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению. Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа, обращение политика опубликовано на его странице в социальной сети X.

«Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи», — заявил Малино.

Он отметил, что сам канал и прилегающие к нему территории принадлежат Панаме и «остаются таковыми». Также глава государства подчеркнул желание поддерживать уважительные отношения с новым правительством США.

Ранее Трамп заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов. Он назвал плату за использование гавани «обдиранием» США, которое должно немедленно прекратиться.