Российские ученые сняли на видео пролежавшую в земле 500 веков уникальную тушу мамонтенка

Ученые СВФУ сняли на видео пролежавшую в земле уникальную тушу мамонтенка Яны

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) сняли на видео пролежавшую в земле уникальную тушу мамонтенка Яны, чей геологический возраст составляет около 500 веков. Кадры опубликованы в Telegram-канале СВФУ.

На кадрах видна отлично сохранившаяся туша древнего животного, на голове которого почти нет утрат — спустя 50 тысяч лет у мамонтенка сохранились уши, хобот и даже ротовая полость. В хорошем состоянии также находятся и передние конечности животного.

«Новая находка позволит получить новые сведения по онтогенезу мамонтов, адаптивным особенностям, палеоэкологическим условиям [их] обитания», — рассказали в СВФУ. Возраст находки ученые охарактеризовали как запредельный и отметили, что самому мамонтенку было около года.

Как сообщалось ранее, мамонтенка случайно нашли жители Верхоянского района Якутии. Под тяжестью собственного веса туша животного, уже успевшая наполовину вытаять из грунта, раскололась на несколько фрагментов.