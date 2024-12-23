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07:39, 23 декабря 2024Россия

Пропавшую жительницу Луганска нашли без признаков жизни в квартире Москвы

KP.RU: приехавшую из ЛНР в Москву женщину нашли без признаков жизни в квартире
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Жительницу Луганска, которая приехала в Москву на заработки и пропала, нашли в съемной квартире в столице без признаков жизни. Об этом стало известно KP.RU.

По информации издания, женщина не выходила на связь больше недели. Она устроилась на работу в Москве и жила в съемной квартире.

«С 5 декабря не отвечала на смс, потом 8 декабря она на насколько минут зашла в сеть, ничего не ответила, не прочитала, и с тех пор не появлялась»,  — рассказала дочь женщины Кристина.

Она не могла приехать в Москву и проведать мать, а звонки в полицию оказались безрезультатными. Дочь пропавшей женщины начала обращаться к соседям уроженки Луганска — выяснилось, что незадолго до пропажи ее мать писала в домовой чат с просьбой скинуть контакты курьера, который смог бы сходить магазин и аптеку.

Собственник квартиры, в которой жила уроженка ЛНР, не мог сразу приехать в квартиру. Внутрь ему удалось попасть 15 декабря — в помещении обнаружили пропавшую женщину без признаков жизни. Специалисты выяснили, что тело женщины пролежало в квартире около недели.

Ранее пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома. 15-летнюю девочку искали около недели, ее обнаружитли в Подмосковье. Расстояние от Новосибирска до границ Московской области составляет более чем две с половиной тысячи километров.

ЖЗЛ
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