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10:33, 23 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России микрорайона в Часовом Яре

Пушилин: ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Микрорайон Северный в Часовом Яре Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Район Северный... сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Пушилин. Глава ДНР также отметил небыстрое, но успешное освобождение Часова Яра.

Пушилин уточнил, что продолжаются бои в районе огнеупорного комбината в черте города.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро покинут город Курахово в ДНР. «Солдаты Российской армии продолжают выдавливать из города украинских военных», — заявил глава региона.

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