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08:57, 23 декабря 2024Культура

Раскрыта стоимость российского «ответа Marvel»

Российская франшиза супергероев обойдется в 1,2 млрд руб. за ленту
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В «Союзмультфильме» раскрыли стоимость российского «ответа Marvel». Глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК сообщила, что разрабатываемая создателем «Ночного дозора» Сергеем Лукьяненко лента обойдется в 1-1,2 миллиарда рублей.

Так, стало известно, что первой линейкой станет франшиза российских супергероев. Это, по словам Слащевой, станет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». При этом всего планируется снять шесть фильмов и один сериал.

Рабочее название медиафраншизы — «Орден Алой звезды». У первых двух фильмов на данный момент ведется доработка сценариев. В производство планируется войти в 2026 году, подытожила Слащева.

Ранее в декабре новый фильм студии Marvel «Крейвен-охотник» провалился в прокате. Кинокартина собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США.

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