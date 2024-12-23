Раскрыта стоимость российского «ответа Marvel»

Российская франшиза супергероев обойдется в 1,2 млрд руб. за ленту

В «Союзмультфильме» раскрыли стоимость российского «ответа Marvel». Глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК сообщила, что разрабатываемая создателем «Ночного дозора» Сергеем Лукьяненко лента обойдется в 1-1,2 миллиарда рублей.

Так, стало известно, что первой линейкой станет франшиза российских супергероев. Это, по словам Слащевой, станет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». При этом всего планируется снять шесть фильмов и один сериал.

Рабочее название медиафраншизы — «Орден Алой звезды». У первых двух фильмов на данный момент ведется доработка сценариев. В производство планируется войти в 2026 году, подытожила Слащева.

Ранее в декабре новый фильм студии Marvel «Крейвен-охотник» провалился в прокате. Кинокартина собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США.