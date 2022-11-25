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16:20, 25 ноября 2022Культура

В российской киноиндустрии появятся супергеройские вселенные

В российской киноиндустрии началась работа по созданию супергеройских вселенных

Фото: Shutterstock

В российской киноиндустрии началась работа по созданию супергеройских вселенных. Об этом сообщили на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь», передает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора медиахолдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС Александра Акопова, процесс создания полнометражных проектов о супергероях технически сложен и требует большого количества времени.

«Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории — это обязательно», — отметил Акопов.

Глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров, также присутствующий на форуме, добавил, что создание российских киновселенных осложняется отсутствием тематической литературы.

«Дело в том, что киновселенные DC, Marvel и подобные имеют фундаментальную историю, которая основана либо на литературе, на книгах, либо на комиксах. А у нас сейчас вселенные создают через комикс — еще ничего не написано, но уже кинематографически создают вселенную», — сообщил Нестеров.

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Анастасия Астахова
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