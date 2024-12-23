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04:30, 23 декабря 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение неизвестного древнего семени

New Phytologist: идентифицирован новый вид ископаемого можжевельника
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Natural History Museum of Los Angeles County

Ученые из La Brea Tar Pits раскрыли происхождение неизвестного древнего семени, в результате которого впервые идентифицировали новый вид ископаемого можжевельника, названный Juniperus scopulorum. Результаты исследования опубликованы в журнале New Phytologist.

Исследователи обнаружили, что можжевельник Скалистых гор был важной частью экосистемы ледникового периода в районе Смоляных карьеров, формируя ландшафт и служа источником пищи для мегафауны. Этот вид, вымерший локально около 47 000 лет назад, обладал меньшей устойчивостью к засухе, чем его сосед — калифорнийский можжевельник (Juniperus californica). Анализ этих двух видов позволил понять, как изменения климата влияли на растительность региона.

Для точной идентификации видов ученые применили метод морфологического анализа семян. Учитывая, что ДНК не была извлечена из ископаемых семян, исследователи сравнивали их структуру с современными образцами. Радиоуглеродное датирование позволило уточнить временные рамки существования обоих видов.

Результаты показали, что на протяжении длительных периодов засухи и теплой погоды можжевельник Скалистых гор исчезал из региона, уступая место более засухоустойчивому калифорнийскому можжевельнику. Эти колебания связаны с климатическими изменениями последнего ледникового периода и предоставляют редкую летопись древних засух.

Анализ также выявил, что климатические изменения могли усугубляться человеческой деятельностью, такой как пожары, которые способствовали исчезновению можжевельника Скалистых гор. В отличие от других хвойных, можжевельники плохо приспособлены к выживанию после пожаров, что делало их особенно уязвимыми в условиях увеличения засушливости и потепления.

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