Рогов сравнил новые атаки ВСУ на васильевском направлении с самоубийством

Новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на васильевском направлении в Запорожской области можно сравнить с самоубийством. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой», — объяснил политик.

Рогов уточнил, что командование украинской армии начало стягивать силы на данный участок фронта. По его словам, ВСУ хотят прорвать линию обороны российских военных в районе Каменского. В настоящее время у населенного пункта ведутся тяжелые бои, в которых украинские подразделения получают отпор.

Ранее стало известно, что Киев направил в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области спецгруппу украинских пропагандистов. Они должны были подготовить фейки для поднятия упавшего боевого духа военнослужащих украинской армии.