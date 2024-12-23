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04:17, 23 декабря 2024Бывший СССР

Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для подготовки фейков

Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев направил спецгруппу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейков, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную режимом Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины», — подчеркнул он.

По словам Рогова, группа прибыла в город Орехов.

21 декабря Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать российские войска в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. По его словам, работа FVP-дронов ВСУ резко активизировалась на васильевском направлении.

Накануне стало известно, что Киев пытается заблокировать радиочастоты, которые бойцы ВСУ используют для связи с российской стороной и перехода на нее. Владимир Рогов добавил, что в связи с этим для украинских солдат, желающих перейти на сторону Вооруженных сил РФ, также был создан бот в Telegram.

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