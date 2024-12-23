Минтранс ведет переговоры по запуску рейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Россия захотела запустить прямые авиарейсы с тремя странами — Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Министр отметил, что Москва уже ведет переговоры по этому вопросу со многими иностранными авиакомпаниями из дружественных государств. «У нас постоянно меняется маршрутная сеть, — добавил он. — Мы открыты на принципах паритета, взаимного уважения, соблюдения всех международных правил».

Более того, как указал Старовойт, для запуска авиасообщения с любой страной сначала нужно обсудить с перевозчиками перспективы пассажиропотока. «Если есть пассажиропоток, есть и возможность перенаправить отдельные воздушные суда на эти направления», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия и Доминикана захотели запустить прямые рейсы. Посол популярной курортной страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла уведомил, что контакты уже установлены между компаниями и органами, отвечающими за возможность возобновления прямого авиасообщения.