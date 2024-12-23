Россиянам рассказали о влиянии майонеза на здоровье

Эндокринолог Дарья Пронина: майонез может повышать «плохой» холестерин в крови

Злоупотребление майонезом или использование его при приготовлении запеченных и жареных блюд может быть опасно, предупредила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина. О влиянии популярного соуса на здоровье врач рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт указала, что в состав классического покупного майонеза входят растительное масло, яичные желтки, горчица, уксус или лимонный сок, соль, сахар, а также усилители вкуса, консерванты, красители, загустители и регуляторы кислотности. Практически каждый из этих ингредиентов может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Так, по словам врача, яичные желтки содержат много насыщенных жиров, избыток которых способен повышать артериальное давление и концентрацию «плохого» холестерина в крови. При этом усилители вкуса, красители и загустители могут стать причиной головной боли, тошноты, аллергических реакций, метеоризма и других нарушений работы желудочно-кишечного тракта.

Доктор подчеркнула, что майонез практически не содержит витаминов, минералов и клетчатки, зато в нем есть много соли и сахара. Кроме того, по ее словам, в одной столовой ложке майонеза содержится в среднем 100-120 килокалорий — столько же содержится, например, в двух вареных яйцах или одном большом яблоке. «Учитывая, что многие люди при приготовлении блюд используют майонез в больших количествах, его регулярное употребление может легко привести к набору избыточного веса», — предупредила врач.

Тем не менее если использовать этот соус умеренно, нет необходимости полностью от него отказываться. Вполне допустимо дважды в месяц добавить немного майонеза в салат — около двух-трех столовых ложек хватит для блюда объемом 500 граммов. Однако следует избегать использования майонеза при запекании или жарке, так как под воздействием высоких температур он распадается, образуя канцерогенные вещества Дарья Пронина врач-эндокринолог

При этом Пронина обратила внимание на то, что майонез домашнего приготовления может быть полезнее, чем покупной, если вместо растительного масла использовать, например, оливковое или масло авокадо.

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