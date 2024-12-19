Россиянам раскрыли способы сделать новогодние салаты полезными

Эндокринолог Казачкова посоветовала заменить майонез на йогурт в оливье

Эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сделать более полезными популярные новогодние салаты: оливье, сельдь под шубой и мимозу. Способы сделать это она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

«На самом деле нет однозначно вредного салата. Все зависит от того, как вы его готовите и в каких количествах употребляете. Оливье может быть относительно полезным, если использовать нежирное мясо, больше овощей и заменить майонез на йогурт», — объяснила доктор.

Чтобы сделать полезнее сельдь под шубой, Казачкова порекомендовала использовать мало майонеза, а также выбирать не слишком соленую рыбу. Врач подчеркнула, что салат «Мимоза» станет отличным источником белка, если выбрать для него правильные рыбные консервы и не класть слишком много яиц.

Кроме того, доктор посоветовала заменить в праздничных салатах майонез на йогурт или оливковое масло, выбирать нежирное мясо или рыбу и уменьшить количество соли. Казачкова также призвала добавлять в праздничные салаты больше свежих овощей и зелень.

«Даже самый полезный салат может стать вредным, если съесть его слишком много. Соблюдайте умеренность и прислушивайтесь к своему организму», — добавила врач.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала опасные сочетания новогодних блюд и напитков. В частности, посоветовала не сочетать фрукты с алкоголем.