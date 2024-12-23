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09:01, 23 декабря 2024Путешествия

Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «все знают английский лучше меня»

Алина Черненко

Фото: Andrew Jephson / Unsplash

Российский путешественник побывал в Гонконге и рассказал, что его впечатления о поездке оказались противоречивыми. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«Впервые, находясь в Азии, я испытал странное чувство: здесь все знают английский лучше меня. Можно смело подойти почти к любому прохожему за советом и, если это коренной житель Гонконга, то он на чистом английском подскажет вам необходимую информацию», — такими фразами описал свой опыт блогер.

Гонконгцы показались автору публикации воспитанными, цивилизованными и похожими на европейцев. Кроме того, он отметил, что они много курят.

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Также Кутовой был удивлен, что люди в Гонконге живут в мелких квартирах, где каждый квадратный метр крайне важен. «Непозволительная роскошь, например, поставить дома сушилку для одежды — там нет для нее места. Поэтому вся одежда вместе с нижним бельем болтается прямо под окнами», — пояснил он.

Россиянин сделал вывод, что в целом этот мегаполис очень интересный и подходит для жизни. «Здесь отличный микс между развитой городской жизнью и природой», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер пожил неделю в хостеле Гонконга с китайцами и признался, что убедился в худших стереотипах о них. По его словам, жители Поднебесной постоянно «громко сморкались, отрыгивали, отхаркивали и всячески шумели».

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