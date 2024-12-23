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18:00, 22 декабря 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и раскрыл стоимость «жизни по-американски»

Алина Черненко

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Российский путешественник побывал в США и раскрыл стоимость «жизни по-американски». Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что за аренду небольшой квартиры в центре Сан-Франциско или Лос-Анджелеса придется отдать от 2,5 до 3,5 тысячи долларов (примерно от 258 до 361 тысячи рублей).

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«Конечно, можно съехать в пригород и найти жилье подешевле, но тогда придется вкладываться в машину и бесконечные пробки», — предупредил автор, добавив, что в среднем комфортное жилье стоит минимум 1,5-2 тысячи долларов (примерно от 155 до 206 тысяч рублей) в месяц.

Подержанную машину в США, по словам блогера, можно купить примерно за 5 тысяч долларов (около 517 тысяч рублей), страховка на нее обойдется еще в 100-200 долларов (примерно от 10 до 20 тысяч рублей) в месяц.

Путешественник также признался, что продукты в США — «вещь неоднозначная». За органическую качественную еду придется отдать 300-500 долларов (примерно от 30 до 50 тысяч рублей) с человека в месяц. «Самая приятная экономия — это фастфуд, но, честно, только на нем долго не протянешь», — подчеркнул он.

Самая шокирующая статья расходов в США, по мнению автора, — медицина. Страховка будет стоить еще 200-500 долларов (примерно от 20 до 50 тысяч рублей) в месяц.

«Если сложить все эти расходы, то получится, что средний бюджет для жизни в США начинается где-то с 2 тысяч долларов (примерно 200 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») на одного человека (если ты живешь очень скромно). Комфортный же уровень, позволяющий не думать о каждой мелочи, — это около 4-5 тысяч долларов (примерно 400-500 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц на человека», — посчитал путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что американцы и его соотечественники никогда не поймут друг друга. По его словам, в России люди более прямолинейные и не стесняются сказать, если что-то идет не так.

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