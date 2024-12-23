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09:14, 23 декабря 2024Россия

Россиянина похитили и избили из-за стрижки стоимостью 1,5 тысячи рублей

В Ленобласти мужчину похитили и избили из-за стрижки за 1,5 тысячи рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Кингисепп Ленинградской области 45-летнего мужчину похитили и избили из-за стрижки стоимостью 1,5 тысячи рублей, передает 78.ru.

По данным издания, россиянин рассказал сотрудникам полиции, что накануне повздорил с парикмахером. После ссоры трое мужчин насильно усадили его в автомобиль и вывезли в лесополосу. Там они раздели недовольного клиента избили, после чего вновь посадили в машину и отвезли обратно.

Сотрудника парикмахерской и еще двух мужчин нашли и допросили. Они опровергли слова клиента.

Телесных повреждений и признаков обморожения у похищенного не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что женщине в салоне красоты в Пушкине залили глаза клеем при проведении процедуры по наращиванию ресниц.

ЖЗЛ
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