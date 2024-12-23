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10:41, 23 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к принудительному лечению за расправу над отцом

В Свердловской области суд приговорил мужчину к лечению за убийство отца
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил к принудительному лечению 38-летнего местного жителя за расправу над отцом и нападение с ножом на мать. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчине вменялось совершение преступлений по статьям 105 и 115 УК РФ. Экспертиза показала, что фигурант страдает тяжелым хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении, в связи с чем в момент преступления он не осознавал всю опасность своих действий и не мог руководить ими.

26 декабря 2023 года мужчина, страдающий психическим заболеванием, был один в своей квартире. Днем он позвонил отцу и стал высказывать разные идеи. Забеспокоившись, родители решили навестить сына, который в результате их не узнал. Приведя его в чувства, женщина вышла на кухню, оставив отца с сыном в комнате.

В какой-то момент, ничего не подозревая, женщина вышла в коридор и увидела на полу лужу крови. Она сразу же бросилась бежать из квартиры, но злоумышленник ударил ее ножом в поясницу. Позднее следователи выяснили, что до этого осужденный четыре раза ударил отца в область живота и левого бедра. В результате пострадавший не выжил.

Ранее в Красноярске суд отправил на принудительное лечение 75-летнего местного жителя за расправу над 29-летней внучкой и ее двухлетней дочкой.

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