Россиянин расправился с внучкой и правнучкой и был отправлен на лечение

В Красноярске суд отправил на лечение пенсионера за убийство внучки и правнучки

В Красноярске суд отправил на принудительное лечение 75-летнего местного жителя за расправу над 29-летней внучкой и ее двухлетней дочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Пенсионера признали виновным по статье 105 УК РФ. Экспертиза выявила у него хроническое психическое заболевание, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых действий.

Осужденный жил в квартире вместе с внучкой, ее мужем и их двухлетней дочерью. По версии следствия, днем 7 июня между пенсионером и внучкой произошел конфликт — пожилой родственник потребовал отдать его документы, на что женщина пояснила, что у нее их нет. В результате мужчина взял нож и много раз ударил им внучку, а потом и правнучку.