Россиянка обвинила врачей в разрыве мочевого пузыря во время родов

Жительница Симферополя обвинила врачей в разрыве мочевого пузыря во время родов

В Симферополе женщина обвинила врачей в разрыве мочевого пузыря во время родов. Она рассказала, что ей сильно надавили на живот во время схваток, пишет Telegram-канал Shot.

27-летняя женщина рожала во втором роддоме Симферополя два года назад. По ее словам, врачи рекомендовали сделать ей кесарево сечение, однако впоследствии акушер настоял на самостоятельных родах.

После того как врач сильно надавил женщине на живот, от давления у нее пошла кровь из носа и лопнули капилляры. На следующий день после родов 27-летняя жительница Симферополя пожаловалась медикам на сильные боли — специалисты тогда обнаружили, что во время родов у женщины порвался мочевой пузырь.

Пострадавшую прооперировали. Ей пришлось ухаживать за новорожденным с мочевым катетером, с которым пациентка жила полгода, и сильными болями. У ребенка же после родов нашли гематомы и синяк на виске.

Врачи объяснили ситуацию тем, что у женщины аномально тонкий мочевой пузырь. Дополнительные обследования, которые были проведены впоследствии, этого не подтвердили. Семья женщины хочет получить компенсацию за произошедшее.

Ранее жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов. Как рассказала пострадавшая, врачи уговорили ее рожать самостоятельно, несмотря на наличие рекомендаций от двух специалистов, включая невролога, делать кесарево сечение из-за проблем со зрением и спиной.