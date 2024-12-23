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07:30, 23 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала традиции празднования Нового года в Италии фразой «ждало разочарование»

Алина Черненко

Фото: Vladimir Trey / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница отметила Новый год в Италии и описала традиции праздника в этой европейской стране фразой «ждало разочарование». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что если в России вся страна ждет полуночи, чтобы сесть за стол, то в Италии люди начинают есть и пить уже вечером 30 декабря.

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«Вот этот момент ожидания, когда наступит Новый год, когда мы считаем секунды и стоим с наполненными бокалами шампанского, он в Италии как-то не так ощутим, ведь все уже к 12 в кондиции, сыты и веселы», — пояснила блогерша.

Кроме того, по ее словам, в Италии обычно все дарят друг другу подарки на Рождество, а не на Новый год. Также в этой стране не принято встречать праздник в кругу семьи — вместо этого итальянцы устраивают вечеринки с друзьями.

Традиционное итальянское блюдо на праздничном столе — котекино (отварная свиная колбаса) с чечевицей. «Честно говоря, блюдо на любителя. Мне не понравилось, в первый Новый год в Италии я даже уговаривала мужа приготовить его на стол гостям, он согласился, но был далеко не в восторге», — призналась путешественница.

Еще одна итальянская традиция — надевать одежду красного цвета в последний день уходящего года. Обычно это нижнее белье, но достаточно и свитера, отметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла секреты долгой жизни и хорошей формы итальянцев. По ее словам, в Италии люди умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам.

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