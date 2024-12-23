69-я параллель
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17:17, 23 декабря 202469-я параллель

Россиянка оказалась в СИЗО и устроила массовую свадьбу

В СИЗО Карелии за один день устроили сразу три свадьбы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: УФСИН России по Республике Карелия

Сотрудница ЗАГС Карелии Ольга Великанова приехала в СИЗО-1 Петрозаводска, где в один день устроила сразу три свадьбы. О массовой женитьбе рассказали на странице Управления ФСИН России по Республике Карелия во «ВКонтакте».

Россиянка оказалась в СИЗО по приглашению руководства изолятора — там считают, что «создание семьи укрепляет социальные связи и способствует успешной адаптации после освобождения».

Отдельно в УФСИН рассказали об одном из браков, заключенных в СИЗО. По рассказу сотрудников ведомства, пара из уже осужденного Валентина и его возлюбленной Яны решила вступить в законные отношения только в тот момент, когда мужчина оказался в местах лишения свободы — до этого россияне откладывали брак, надеясь подкопить на свадьбу.

«Обстоятельства сложились так, что я оказался в местах лишения свободы. Ну, и подумал, что время настало», — рассказал Валентин.

Ранее сообщалось, что участник СВО устроил свадьбу в музее вечной мерзлоты.

ЖЗЛ
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