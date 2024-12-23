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20:44, 23 декабря 2024Силовые структуры

Россиянку и ее сожителя осудили за истязания ребенка

В Москве суд приговорил женщину и ее сожителя за истязания ребенка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил женщину и ее сожителя за истязания ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Ее отправили в колонию общего режима на четыре года и три месяца.

Ее сожителя признали виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ. Мужчина проведет в колонии общего режима четыре года.

В октябре 2023 года после жалоб соседей на плач в квартире на Новокуркинском шоссе правоохранители нашли годовалого мальчика, к которому систематически применялось насилие. В столичной прокуратуре рассказали «Ленте.ру», что в квартире был беспорядок и не было продуктов. В результате ребенка госпитализировали.

Ранее в Сочи суд приговорил к одному году и одному месяцу лишения свободы москвичку, проводившую обряды экзорцизма над маленьким сыном.

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