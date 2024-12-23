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13:11, 23 декабря 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка подожгла авто около отделения полиции по заданию аферистов

В Брянске пенсионерка подожгла авто возле здания полиции по заданию аферистов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пенсионерка по заданию аферистов подожгла автомобиль около отделения полиции в Брянске, чтобы подать сигнал «вертолетам ФСБ из Москвы». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, автомобиль Mitsubishi Carisma, принадлежащий помощнику оперативного дежурного, загорелся в субботу, 21 декабря, на стоянке Брянского линейного отдела полиции. Пожар удалось оперативно потушить, а вскоре и задержать подозреваемую в поджоге.

Ей оказалась 76-летняя пенсионерка. В разговоре с силовиками женщина пояснила, что уже несколько дней находится на связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы», которые и надоумили ее поджечь машину у здания полиции. На поджог якобы должны были прилететь вертолеты с оперативниками из столицы.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейской машины.

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