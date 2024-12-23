Российские полицейские накрыли нарколабораторию

В Тверской области полицейские накрыли нарколабораторию

В Тверской области полицейские накрыли нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, правоохранители пришли в подпольную химическую лабораторию в деревне Неготино. Цех по изготовлению мефедрона находился в хозяйственной постройке около частного дома. Выяснилось, что организаторы — двое жителей Пеновского муниципального округа.

Полицейские осмотрели дом и нашли там одного из злоумышленников без признаков жизни. Его 24-летнего подельника вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 45-летнего наркодилера из межрегиональной организованной преступной группы, сбывающей запрещенные вещества в различных регионах России.