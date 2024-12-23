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11:33, 23 декабря 2024Россия

Российский депутат устроил скандал в самолете и записал видеообращение

Депутата облдумы Сахалина сняли с авиарейса, он записал видеообращение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Понажева

Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева сняли с авиарейса. После этого он записал видеообращение, опубликовав его в Telegram.

Ранее было опубликовано видео, на котором депутат возмущается условиями полета. На записи мужчина заявляет, что может позволить себе перелеты бизнес-классом, однако летает «с народом». Несмотря на это, в конце ролика он произносит фразу «Я не хочу лететь ни с кем». Скандал Понажаев устроил из-за места в салоне.

В записанном после случившегося видеообращении депутат взял на себя ответственность за инцидент. «Целиком и полностью признаю свою вину», — сказал Понажаев. Свое поведение он объяснил усталостью.

Ранее депутата из Краснодара обвинили в пьяном дебоше в подъезде. В качестве указывающего на его вину доказательства была опубликована видеозапись камеры наблюдения. Депутат отверг обвинения и заявил, что на видео запечатлен не он.

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